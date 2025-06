Attacco show: con Ademola e i tre assi sarebbe un reparto “LUNAPARK”

Con uno così, con uno come Ademola Lookman, il Napoli garantirebbe a Conte – con Lukaku, McTominay, con gli assist di De Bruyne – un attacco show, un reparto da lunapark. Ma con una squadra come l’Atalanta trattare sarà difficile.

Le cifre sono sul piatto, così come l’interesse del Napoli per un esterno che fa anche la punta e che nel calcio di Conte giocherebbe indifferentemente come alleato di Big Rom o come esterno sinistro, una sorta di erede in differita di Kvaratskhelia sei mesi dopo. Non è un mistero l’interesse del Napoli per Lookman ma il grande ostacolo è rappresentato dalle richieste della Dea che alza un muro: 60-70 milioni di euro. Tanti, troppi per il Napoli sia nella valutazione del giocatore, decisamente più bassa, che per il budget fissato per l’attacco.

Fonte CdS