Atp Stoccarda, trionfa Fritz: Zverev battuto in finale

(Adnkronos) – Taylor Fritz vince il torneo Atp di Stoccarda battendo in finale il tedesco Alexander Zverev per 6-3, 7-6 (7-0). Il 27enne statunitense, numero 7 del ranking, conquista il primo titolo stagionale e l'ottavo della carriera. Gli organizzatori avevano spostato la finale al primo pomeriggio per il meteo. Con il punteggio di 1-1 nel secondo set, la partita è stata interrotta per circa 80 minuti a causa della pioggia. Ma anche in seguito, il numero tre del mondo ha avuto poche chance contro il servizio devastante dell'americano. Fritz ha conquistato l'ottava vittoria in 13 confronti diretti, la quinta consecutiva. Abbastanza per spingere Zverev a 'lamentarsi' scherzosamente durante la cerimonia di premiazione. "Taylor – ha detto – sono fottutamente stanco di te. Stammi alla larga, non voglio più vederti per 2-3 anni. Non venire più in Germania…".

