Tutto su Lookman che è il vero vice Kvara, l’Atalanta lo valuta quasi alla pari

De Laurentiis e Manna non si fermeranno a De Bruyne, vogliono regalare a Conte un altro super colpo in attacco, proprio quello che non sono riusciti a mettere a segno a gennaio. E in cima alla lista dei desideri azzurri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è da tempo Ademola Lookman, che ha voglia di una nuova esperienza professionale e di giocare in un club con ambizioni di successo, che possa lottare per vincere il campionato e gli garantisca una vetrina internazionale di alto livello. Lookman cerca un progetto ambizioso, proprio come quello che stanno pianificando a Napoli. L’Atalanta è pronta ad accogliere le offerte, senza preclusioni. La Dea non vorrebbe privarsi del Pallone d’oro africano, ma non vuole nemmeno arrivare a uno scontro. Di fronte a una proposta irrinunciabile, Lookman può partire e la richiesta della Dea è di 60 milioni di euro. Una cifra importante, ma che non sembra scoraggiare i propositi del Napoli: per un colpo top in attacco, sarebbe pronto un budget da almeno 50 milioni. Fonte: Gazzetta

