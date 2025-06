Trump festeggia oggi 79 anni ma sui social monta la ‘teoria del catetere’

(Adnkronos) – Nel giorno del suo 79esimo compleanno, che si appresta a celebrare oggi, sabato 14 giugno, con una parata militare a Washington D.C., Donald Trump è al centro di nuove speculazioni sui social riguardanti il suo stato di salute. Dopo la caduta sulle scale dell’Air Force One di domenica scorsa, diversi utenti hanno diffuso immagini e ipotesi secondo cui il presidente "nasconderebbe" sotto l'abito un tutore alle gambe o addirittura un catetere. Le voci avevano iniziato a circolare già dopo l’evento Ufc 316 del 7 giugno in New Jersey, quando la campionessa Kayla Harrison ha consegnato a Trump la cintura di campione. In Rete sono apparsi post che evidenziavano gonfiori sospetti sotto i pantaloni del presidente, interpretati da alcuni come segni della presenza di un dispositivo medico. Altri utenti, analizzando fotografie scattate il 9 giugno nei giardini della Casa Bianca, hanno parlato di presunti tutori sotto le ginocchia.

La Casa Bianca ha smentito categoricamente le voci. "Si tratta di teorie cospirazioniste diffuse da individui squilibrati nascosti dietro i social media – ha dichiarato il direttore della comunicazione Steven Cheung – Il presidente è in condizioni fisiche eccellenti, come attestato dall’ultimo report medico". Le illazioni arrivano in un clima già ricco di sospetti legati allo stato di salute di Trump, alimentato dalle stesse critiche che il presidente aveva rivolto in passato al suo predecessore Joe Biden, definito "mentalmente incapace" di ricoprire la carica di presidente, ironizzando su gaffe, esitazioni e momenti di confusione pubblica. "Non riesce a mettere insieme due frasi," aveva dichiarato più volte accusando Biden di essere un presidente "guidato da altri" e sostenendo che gli Stati Uniti non possano permettersi un leader "debole e incoerente" di fronte a sfide globali. —internazionale/[email protected] (Web Info)

