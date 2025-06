Per Osimhen all’Al Hilal non è ancora detta l’ultima parola, ma in ballo anche un’altra soluzione

Per Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli reduce dall’anno trascorso al Galatasaray in prestito, potrebbe non essere ancora del tutto sfumata la pista che porta all’Arabia Saudita, precisamente all’Al Hilal. Solo qualche giorno fa, il club allenato da Simone Inzaghi si era detto disposto a pagare i 75 milioni della clausola rescissoria e far debuttare il nigeriano in occasione dell’imminente Mondiale per Club negli Usa, salvo incassarne poi il rifiuto.

Tuttavia, secondo l’esperto internazionale di mercato Fabrizio Romano, l’opportunità potrebbe ripresentarsi più avanti. Stando al portale TuttoNapoli, l’interesse saudita non va sottovalutato, nonostante l’irritazione per offerte importanti rifiutate dopo aver trovato l’accordo anche col Napoli. Da tenere in considerazione anche la permanenza al Galatasaray ed un approdo in Premier League, ma in quest’ultimo caso Osimhen sarebbe “costretto” a dimezzarsi sensibilmente l’ingaggio.