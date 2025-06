Oliveira: “Mi aspetto un Napoli più offensivo, KDB offre palloni puliti”

LUIS OLIVEIRA A RADIO MARTE: “Credo che Conte non modificherà l’impianto offensivo del Napoli, Lukaku – – ha detto l’ex attaccante belga-brasiliano di Cagliari e Fiorentina a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- rappresenta per lui un punto di riferimento importante che tiene su di sé due difensori e che si è rivelato il vero assistman della serie A. Saranno importanti dal punto di vista offensivo gli inserimenti dei centrocampisti. L’arrivo di Kevin De Bruyne, con il suo addio al City è la dimostrazione della volontà da parte del giocatore di volersi misurare con un nuovo campionato. Inoltre a Napoli c’è Lukaku che è suo grande amico, con cui ha grande feeling in quanto si conoscono da anni e che può aiutarlo nell’inserimento in squadra. Mi aspetto un Napoli offensivo che riesca a far leva su un calciatore straordinario come Kevin, il quale consegna palloni puliti agli attaccanti, e anche ai centrocampisti e agli esterni. Con il suo arrivo, aumenta il coefficiente di pericolosità del Napoli. Se mi chiedete in che ruolo possa giocare Kevin al Napoli, vi rispondo che può giocare tutti i tipi di calcio ed in tutti i ruoli, ma credo che darà il meglio di sé come trequartista, in posizione libera, un capace di sfruttare le dinamiche di gioco del Napoli. Il prossimo innesto di cui ha bisogno il Napoli riguarda certamente la difesa, sarà importante per gli azzurri non prenderle prima ancora di far gol. Ricordiamo che il Napoli quest’anno giocherà su ben quattro fronti, e bisogna passare il turno di Champions il prima possibile”

