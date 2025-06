Napoli, occhio a possibili addii e arrivi in difesa

La missione Juanlu che era in corso ancora ieri non ha per ora portato i risultati sperati. Tra Napoli e Siviglia ci sono 4 o 5 milioni ancora per darsi una stretta di mano. Si ragiona senza fretta, il Napoli vuole fare il suo mercato e non partecipare a aste. Con il calciatore impegnato all’Europeo U21 e la voglia di sposare la causa azzurra. Il suo arrivo aprirebbe le porte a una cessione di Mazzocchi. Pisa e Cagliari potrebbero essere destinazioni.

Factory della Comunicazione

I lavori in difesa, come si legge su Il Mattino, non si fermano: si insiste per Beukema senza perdere di vista Trevoh Chaloba.

Occhio a Rrahmani: la situazione del centrale di difesa è simile a quella del compagno Anguissa: con una offerta convincente (per tutti) la permanenza in azzurro non sarebbe così scontata. Si vedrà.