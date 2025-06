Napoli, in stand-by l’arrivo di Musah: si riflette sul prezzo

Il Napoli ha deciso di prendersi una pausa di riflessione sull’operazione che avrebbe portato Yunus Musah in azzurro. Come riportato dal CdS, l’arrivo del centrocampista statunitense del Milan, classe 2002, è stato congelato nella giornata di ieri. La trattativa, avviata e portata avanti da Giovanni Manna, era stata impostata su una base di 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita. Tuttavia, la dirigenza partenopea ha deciso di non affondare il colpo immediatamente. Alla base di questa scelta ci sarebbe la volontà di riflettere sull’investimento. Uno dei nodi riguarda infatti André-Frank Zambo Anguissa, per il quale non è ancora chiaro il futuro. Il centrocampista camerunese, ha diversi estimatori sul mercato e non è escluso che possa partire in estate. Tuttavia, al momento non ci sono certezze su un suo addio imminente, motivo per cui il club azzurro preferisce aspettare prima di muoversi concretamente su Musah. Il Napoli resta comunque interessato al profilo del giocatore statunitense. L’operazione non è sfumata, ma per ora resta in una fase di stand-by strategico: tutto dipenderà da eventuali uscite e dalle scelte di mercato delle prossime settimane.

Factory della Comunicazione