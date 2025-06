Musah dice no al West Ham e aspetta il Napoli: “Vuole Conte, trattativa ai dettagli”

Antonio Vitiello, direttore di MilanNews, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “C’è ancora qualcosa da limare tra il Napoli ed il Milan su Musah. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero (esattamente Furlani) ha chiesto qualche milione in più. La trattativa resta molto avviata, ma non è chiusa. Nel frattempo, di fatto, il West Ham ha provato ad inserirsi per Musah, ma il giocatore vuole andare al Napoli per essere allenato da Conte. Musah non è ceduto dal Milan a cuor leggero, ma lui non ha lasciato ricordi positivi in questi due anni al Milan. Anche quest’anno non ha convinto, vedi anche le volte in cui è stato fischiato dai tifosi rossoneri. Musah ha giocato in diverse zone del campo, anche come terzino, ma mai facendo benissimo. Il Milan, inoltre, riuscirebbe a compiere una piccola plusvalenza. Sicuramente, di fatto, abbiamo visto qualcosa di positivo da Musah con Pioli. Molti tifosi del Milan, vedendo l’ultima stagione, stanno festeggiando per la cessione di Musah al Napoli. Inoltre, deve migliorare dal punto di vista offensivo. Nel Napoli può giocare sia davanti alla difesa in un 4-2-3-1 o in una mezzala nel 4-3-3. Modric? Operazione chiusa. Lui, giustamente, ha voluto fare le visite mediche dopo il Mondiale per Club. Questo è un ottimo acquisto dal punto di vista dell’esperienza ma, dopo la cessione di Reijnders, devi prendere un altro giocatore”.

