“Juanlu Sanchez perfetto per il Napoli, il Siviglia deve fare cassa! Osimhen? Vi dico che…”

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha commentato ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale‘ il mercato del club azzurro, deciso a non fermarsi dopo aver già accolto De Bruyne e Marianucci.

Factory della Comunicazione

“Le parole di Conte a Sky confermano che lui resta al Napoli perché ha avuto delle garanzie importanti. Juanlu Sanchez è un nome caldo, Manna ha dei grandi contatti in Spagna. Il Napoli continua a seguire Gutierrez, ma ora la priorità è il terzino destro. Juanlu Sanchez ha una grande dote fisica, sarebbe il perfetto alter ego di Di Lorenzo. Il giocatore spagnolo, inoltre, viene utilizzato anche come laterale offensivo. Questa è un’occasione per il Napoli, visto che il Siviglia è in difficoltà. Juanlu è molto apprezzato in Spagna, soprattutto perché è un ragazzo dedito al lavoro. In altri tempi, di fatto, il Siviglia non l’avrebbe venduto ora, per poi cederlo tra due anni a 40 milioni di euro. Il Napoli è pronto a cogliere questa occasione del genere, visto che il Siviglia ha bisogno di fare cassa. Musah è un giocatore duttile, di gamba. Poi, ovviamente, i giocatori non si giudicano quando ci sono stagioni così brutte come quella di quest’anno del Milan. Musah è molto contiano: è un’operazione che ci sta. Gutierrez? Lui vuole venire al Napoli, ci sono discorsi impostati da tanto tempo. Mentre davanti, vista la presenza di Lukaku, mi aspetto più uno stile ‘Lucca’. Osimhen? Ho una brutta sensazione, lui vorrebbe restare in Turchia. Ma la pista del Galatasaray è ancora fredda. C’è il rischio che bisogna attendere ancora”.