Juanlu ha detto si al Napoli, ma il Siviglia fa muro

Secondo quanto riportato dal CdS, Giovanni Manna ha lasciato Siviglia – ma non la Spagna – con un’offerta formale per Juanlu. L’accordo con il club non c’è ancora, non è bastata la riunione andata in scena giovedì con Antonio Cordon, il direttore sportivo, e con i manager del giocatore. Manna ha presentato una prima proposta – rifiutata – e poi una seconda da 12 milioni di base fissa più 2 di bonus, ma il Siviglia ha rilanciato a 20 milioni. Juan Luis Sanchez Velasco, in arte Juanlu, è un esterno destro completo e funzionale al progetto: ha 21 anni, è nazionale Under 21, sa incidere in ampiezza e dentro il campo, soprattutto non ignora assist egol: equamente distribuiti nell’ultima Liga, 4 e 4 in 32 partite. Il giocatore ha già accettato la proposta, da un po’. Il weekend servirà soprattutto al Siviglia per riflettere sull’affare e sulla posizione di Juanlu. Ma in Andalusia dicono che sia già partita la caccia ad un suo eventuale sostituto: Hugo Rincon dell’Athletic Bilbao.

Factory della Comunicazione