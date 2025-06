Dalle gite in barca al… rastrello: Yamal, vacanze italiane per il fenomeno del Barcellona

(Adnkronos) –

Lamine Yamal e le sue vacanze italiane. Il fenomeno del Barcellona, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031 con il club blaugrana, ha passato alcuni giorni di riposo a Pantelleria, dopo le fatiche di Nations League con la Spagna. Il 17enne ha fatto tappa in Sicilia, divertendosi tra sole, mare, gite in barca e buon cibo. Ricaricando così le batterie in vista della prossima stagione. Yamal ha raccontato tutto su Instagram. Dallo yacht privato al viaggio in elicottero per raggiungere l'isola (e la località di Rekhale, nell'area sud-occidentale di Pantelleria). Passando per scatti di gite in barca, pranzi a base di pesce fresco e specialità locali e gli spettacolari paesaggi che l'isola offre al tramonto. E anche una foto in cui si mostra con un rastrello in mano per spazzare via le foglie davanti alla villa scelta per il soggiorno. Il modo perfetto per salutare una stagione impegnativa e recuperare le energie in vista del ritiro con il Barcellona. —[email protected] (Web Info)

