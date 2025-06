CdS – L’AIA darà 8 secondi ai portieri, ecco la “punizione” per chi li supera

Intelligenza artificiale, bodycam (ma saranno esclusi rigori e situazioni discutibili), tablet per le sostituzioni. È un Mondiale per Club 3.0 quello che inizierà nelle prossime ore in Usa, la tecnologia al servizio degli arbitri. Novità annunciate da tempo ma che, nelle ultime ore, sono state perfezionate e implementate. Un nuovo passo verso l’hi-tech per rendere più veloci le varie decisioni, a tutto vantaggio del gioco e dunque dello spettacolo. «L’obiettivo è offrire ai telespettatori una nuova esperienza», ha dichiarato Pierluigi Collina, Gran Mogol del Comitato arbitri della Fifa.

Factory della Comunicazione

Un Mondiale che non vedrà la partecipazione degli arbitri italiani (è il grande cruccio di Rocchi e Zappi) se si eccettua la presenza di Di Bello come var bodycam. È sicuramente la novità più “stuzzicante” di questo mondiale, anche se la sua introduzione ha scopi più nobili del semplice voyeurismo calcistico, ovvero ridurre gli episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara. Gli arbitri indosseranno le bodycam e i filmati, trasmessi tramite una rete privata 5G, saranno a disposizione della Fifa Club World Cup 2025 Exclusive Global Broadcaster Dazn, dunque parte integrante delle dirette. Si potrà così vedere il punto di vista degli arbitri, ma non per tutto. Come ha spiegato Collina, le immagini non saranno mostrate in occasioni dei rigori o delle situazioni controverse. Si potranno però apprezzare da un punto di vista mai esplorato gol e azioni, ma anche i momenti che precedono il sorteggio pallone/campo e i saluti in campo. Unico sarà anche il punto di vista durante una OFR, non solo in tv ma anche sui maxischermi degli stadi. Dove, in caso di decisione cambiata, ci sarà il famigerato VAR announcements, in Italia atteso per semifinali e finale di coppa Italia e mai andato in scena, ovvero la decisione spiegata al pubblico dall’arbitro, come succede in basket, football americano, etc.

UN PULSANTE PER I CAMBI – Un’altra novità sarà l’introduzione di un tablet, che sostituirà i foglietti dati al quarto uomo, per le sostituzione. Ogni team riceverà un tablet prima del calcio d’inizio per gestire le richieste in digitale, assicurando che tutti coloro che hanno bisogno di queste informazioni siano allineati.

PORTIERI – Avranno otto secondi (e non più sei) per rinviare il pallone, pena un angolo contro. L’arbitro comincerà a contare al contrario a partire da cinque secondi, così da mostrare al portiere quanto tempo manca.

Fonte: Corriere dello Sport