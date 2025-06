“CdS Campania” – “CIAO DARWIN”. Un altro “CAVANI”? Il Napoli ci prova

Il fronte Premier e quello italiano: il Napoli ora insegue con maggiore interesse l’attaccante da gol richiesto da Conte

Il centravanti uruguaiano vuole lasciare i Reds

Darwin, uruguaiano come il Matador, è stato accompagnato all’inizio della sua carriera dalla definizione di nuovo Cavani. Certo, lui i capelli li raccoglie sempre e invece Edi lo faceva raramente, essenzialmente quando si allenava, ma sono dettagli. Il dato saliente è che Nuñez vuole cambiare aria e lasciare i Reds, a maggior ragione dopo una stagione in cui ha raccolto briciole in termini di continuità: 1.118 minuti in Premier distribuiti su 30 presenze, di cui appena 8 da titolare. I numeri stagionali, nel grigiore ambientale, sono diventati esigui: 5 gol, 7 in totale contando anche le coppe (uno in Champions). La vittoria del campionato non ha mitigato la sua voglia di andare via; e così, dopo aver rifiutato la Saudi sia a gennaio sia nei giorni della finestra ad hoc aperta per il Mondiale per club, il Napoli s’è messo a lavorare. Un metro e ottantasette, energia e forza fisica esplosiva, Darwin ha le caratteristiche perfette per il gioco di Conte.

Fonte: CdS