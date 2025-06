Amelia: “Gattuso è l’uomo giusto per la nazionale”

Marco Amelia, allenatore del Sondrio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gattuso è l’uomo giusto per l’Italia, ha il valore dell’appartenenza e conosce bene l’ambiente della nazionale. Sono convinto che a livello caratteriale sia il meglio che si potesse scegliere in questo momento e con questa classifica. C’è la percezione di assenza di senso di appartenenza alla maglia azzurra. Meret? Ha dimostrato di essere un portiere molto affidabile, ma il Napoli deve guardarsi intorno perchè Caprile è stato riscattato dal Cagliari. Io punterei sulla scuola italiana, poi i nostri giovani si stanno mettendo in mostra. Anche gli stranieri, quando vengono in Italia, migliorano. Scegliere un portiere da affiancare a Meret non è facile. Quelli che mi piacciono di più in questo momento non credo lascino le loro squadre. Secondo me Desplanches del Palermo può essere il dodicesimo perfetto per il Napoli, può essere un calciatore importante anche per il futuro perchè è giovanissimo ancora”.

