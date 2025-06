Re Carlo e la passione per le corse dei cavalli, sarà a tutti gli eventi di Ascot

(Adnkronos) – Anche se, come è noto, domani re Carlo non arriverà al 'Trooping the Colour' a cavallo, il sovrano è comunque pronto ad andare a tutti gli eventi del Royal Ascot, dopo essersi reso conto di quanto ami questa ricorrenza. Lo scrive il Sun, secondo cui Charles sarà presente assieme alla regina Camilla a tutti gli appuntamenti che si svolgeranno per 5 giorni all'ippodromo a due passi dal castello di Windsor, nel Berkshire, per fare il tifo per i suoi cavalli dal palco reale, dopo aver ammesso di essere rimasto "sorpreso" da quanto amasse questa occasione. Carlo è stato un ospite fisso di Ascot nel corso degli anni, così come sua madre, la defunta Regina Elisabetta II, grande appassionata di corse di cavalli. Anche Camilla è una grande fan dell'evento. Da quando Carlo è diventato re, si è divertito a impegnarsi anche in questo ambito. E una fonte ha dichiarato al tabloid britannico: "Camilla è appassionata di corse di cavalli da molti anni, ma il re è rimasto sorpreso da quanto gli piacciano. È un'opportunità per incontrare gli ospiti e dimostrare sostegno al settore delle corse dei cavalli."

Il re dovrebbe avere due cavalli che correranno all'ippodromo, anche se l'elenco completo dei partecipanti non è stato ancora confermato ufficialmente. Il suo cavallo, The King's Falcon, potrebbe rivelarsi una scommessa azzeccata nelle gare che si svolgeranno da martedì 18 giugno a sabato 22 giugno e che partiranno con il King Charles III Stakes, uno degli eventi più importanti della giornata inaugurale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione