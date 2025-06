Plastino, giorn.: “Conte ha un calcio meno spettacolare ma redditizio”

Michele Plastino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Forza Napoli Sempre.

Il Napoli dimostra di voler far bene anche in Champions League, dove De Laurentiis si presenta con un bel biglietto da visita. Non conta solo la carta d’identità ma quello che tu sei sul campo. Il Napoli dovrà senza dubbio ancora intervenire sulla rosa, Conte dovrà gestire come sa tutti gli elementi a disposizione ed ha l’esperienza e l’autorità necessarie per adempiere a questo compito. Forse dovrebbe essere un po’ più Ranieri in questo, cioè più in grado di entrare nella testa dei calciatori ma significa proprio voler trovare il pelo nell’uovo: il Napoli è nelle mani giuste. Napoli favorito per la prossima stagione? Forse i bookmakers premiano la continuità in panchina, le altre società hanno cercato di cambiare in meglio: Allegri al Milan avrà avuto garanzie, Gasperini non è l’ultimo arrivato, Chivu è un po’ una scommessa ma ha uno storico di tutto rispetto. Conte ha un calcio meno spettacolare ma redditizio”