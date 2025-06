Ada Cotugno, giornalista di FanPage, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale:

“Non mi sorprenderebbe la numero 14 come maglia per De Bruyne. In Inghilterra si parla tantissimo del trasferimento di De Bruyne al Napoli. Tanti tifosi del City hanno iniziato a vedere Napoli.

De Bruyne si è lasciato benissimo col Manchester City, anche perché ha scelto di non restare in Premier League. Lui non sarà ‘MacFratm’, è diverso dal punto di vista caratteriale. Lui è molto timido che, di fatto, vede il suo orticello.

L’importante è che De Bruyne faccia il De Bruyne in campo. Negli ultimi anni ha patito qualche infortunio in più ma, visti i ritmi della Premier, ha patito qualche infortunio. Ma lui è sempre stato lui. De Bruyne non si discute. Non è un giocatore da grandi discorsi, ma è un leader in campo”.