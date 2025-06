La base “US Navy” festeggia a Napoli il quarto scudetto

Non smettono le feste per il quarto Scudetto del Napoli. In questi giorni i lavoratori “US Navy di Napoli” hanno celebrato il successo azzurro. “Il Mattino”, ne ha parlato nell’edizione odierna in edicola. Di seguito un estratto.

Factory della Comunicazione

In sottofondo tutte le musiche che i tifosi del Napoli hanno cantato per l’intera stagione al Maradona, o durate le trasferte, per accompagnare e sostenere la squadra. Massiccia ed entusiasta l’adesione dei più piccoli, sia italiani che americani, ad ognuno dei quali è stato donato un gadget tra quelli esposti. Ma l’entusiasmo ha contagiato anche i più grandi. A cominciare da Marilena Minieri, presidente della W.R.A. (Welfare&Recreation Association), l’associazione dei lavoratori italiani Us Navy di Napoli: «Il nostro scopo principale è costruire un ponte fra la nostra comunità e quella americana che fa parte di questa base per favorire un costante scambio culturale. In occasione della vittoria del quarto scudetto del Napoli abbiamo organizzato questo evento proprio per condividere la nostra cultura tanto apprezzata dagli americani. E voglio inoltre ringraziare il capitano di vascello Randazzo che ci ha dato l’opportunità di realizzare questa giornata di festa».

Altrettanto soddisfatto il vice presidente del W.R.A. Rocco Merola che lavora per il comando regionale della base e che definisce «sempre un piacere essere qui con i colleghi americani. Del resto – aggiunge – la nostra associazione è pronta e felice di collaborare con tutte le istituzioni presenti in questa base. Oggi abbiamo la possibilità di fare interagire le nostre due comunità condividendo un momento di allegria, e questo è sicuramente positivo». Per il tenente di vascello e responsabile della comunicazione della base, Valentine Mulango, «non c’è un’occasione migliore di una vittoria sportiva: il calcio, che noi chiamiamo soccer, unisce le persone e noi siamo felici di celebrare il raggiungimento di un traguardo sportivo così importante della squadra della città in cui ci troviamo».