Da De Bruyne a Crasson, i 7 diavoli azzurri dei Paesi Bassi

Fortemente voluto l’estate scorsa da Antonio Conte, che lo aveva già allenato all’Inter, Romelu non ha deluso le aspettative. Dopo i nerazzurri, il belga concede il bis tricolore alla sua prima stagione in azzurro, totalizzando 36 partite in campionato, impreziosite da 14 gol e 10 assist. Mai il belga aveva raggiunto la doppia-doppia in carriera. I numeri e la leadership dentro e fuori dal campo lo consacrano come uno degli uomini copertina di questa stagione. A Napoli ha ritrovato motivazioni, affetto da parte della tifoseria e la guida tecnica ideale per tornare ai massimi livelli. A 32 anni ha saputo adattarsi e reinventarsi dimostrando di essere ancora decisivo come pochi in Serie A. Più forte delle difficoltà iniziali Lukaku ha fatto di tutto per tornare a vincere. Obiettivo raggiunto.

Arrivato nel gennaio 2024 per 20 milioni di euro dall’Hellas Verona non è mai riuscito a incidere in azzurro. L’attaccante, classe 2000, ha vinto uno scudetto collezionando 18 presenze di cui soltanto una da titolare, in casa contro il Lecce alla nona giornata. Per il resto soltanto spezzoni di gara con Conte che ha spesso preferito fare altre scelte sulla fascia destra. Il bilancio del suo anno e mezzo a Napoli è di 35 presenze e 3 gol, di cui due in Coppa Italia (doppietta contro il Palermo a fine settembre). Troppo poco per un investimento così oneroso.

Dries Mertens

Dries Mertens è molto più di un ex giocatore per Napoli: è una sorta di figlio adottivo. Arrivato nell’estate del 2013 dal PSV Eindhoven per circa 9 milioni di euro per volere di Rafa Benitez, in punta di piedi, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi del club con 148 reti, superando mostri sacri come Maradona, Cavani e Hamsik. Nei suoi nove anni in maglia azzurra ha collezionato 397 presenze, con 93 gol in Serie A, 28 in Europa e 27 tra Coppa Italia e Supercoppa. La svolta sotto la guida di Sarri: da esterno a falso nueve, diventando un attaccante letale in grado di segnare e far segnare con continuità. “Ciro” ha vinto due Coppe Italia (2014, 2020) e una Supercoppa Italiana (2014). Dal 6 giugno è diventato anche cittadino onorario di Napoli. Ciruzzo cuore di Napoli.

