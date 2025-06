Corsport – Manna vola in Spagna per Juanlu Sanchez: sul tavolo anche l’affare Rafa Marin-Villarreal

Viaggio in Spagna con idee chiare e appuntamenti ben fissati in agenda per Giovanni Manna. Da un club all’altro, da un affare all’altro. Oltre all’incontro col Siviglia per Juanlu Sanchez, infatti, ieri il ds del Napoli è tornato a parlare con il Villarreal della cessione di Rafa Marin. Affare ben avviato. Stavolta non ci saranno ostacoli come a gennaio, quando il mancato arrivo di Danilo bloccò un’operazione in prestito che era già stata definita e andava solo conclusa. Sei mesi dopo, e con uno scudetto sul petto, Rafa Marin è pronto a salutare il Napoli per tornare in Liga. Si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Si ragiona sulla formula, possibile prestito con diritto di riscatto. C’è già il sì del giocatore. La sua volontà d’altronde non è mai cambiata. Rafa Marin, 23 anni, scuola Real Madrid, punta a ritrovare continuità dopo aver vissuto un’annata comunque indimenticabile ma raccogliendo appena 4 presenze in Serie A alla sua prima stagione in Italia. Dopo l’esperienza all’Alaves, il centrale sarebbe contento di riabbracciare la Liga, un campionato che conosce bene, con l’obiettivo di ritrovare minutaggio e di tornare protagonista. Il Napoli, intanto, ha accolto Marianucci dall’Empoli, bloccato già diversi mesi fa. Porte scorrevoli in difesa.