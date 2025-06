Caterina Balivo: “De Bruyne a Napoli? Ha scelto di restare nel calcio che conta”

Caterina Balivo, conduttrice televisiva tra le più note del Paese ed è tifosissima del Napoli. Ecco un estratto dell’intervista rilasciata al Il Mattino.

“Lui, Kevin . Già ieri ne parlavano in tanti a Roma del suo arrivo a Castelvolturno. È un trasferimento che fa rumore”.

E come mai?

“Perché è un calciatore importante, un nome che conoscono anche tanti che non sono così appassionati di calcio”.

Cosa ne pensa lei, delle imprese del centrocampista belga?

“Un campione che arriva dal Manchester City a Napoli non è una cosa che si vede così spesso, soprattutto in questi anni in cui il campionato inglese investe più di spendano i club italiani. Qualcuno a Roma sottolinea il fatto che De Bruyne non sia giovane. Ma credo che le sue prestazioni in campo saranno in ogni caso di grandissimo livello. Nei piedi ha un talento che non si discute”.

Tornando al suo riferimento alle spese economiche dei club negli ultimi anni, il Manchester City, in particolare, ha una proprietà che fa capo agli Emirati Arabi. Anche loro stanno investendo montagne di milioni per pagare a calciatori e allenatori stipendi faraonici, non trova?

“Evidentemente De Bruyne ha preferito il sole, il mare, il buon cibo. E le sue scelte sono state dettate anche da altri fattori”.

Quali? Secondo lei l’esperienza di McTominay, che è arrivato dal Manchester United (stessa città di De Bruyne) ed è diventato un leader può aver contribuito all’appeal della maglia azzurra anche per il centrocampista belga?

“Credo proprio di sì. Mi riferisco al fatto che la scelta di venire a Napoli, per De Bruyne, implica anche il fatto di rimanere nel calcio che conta: vestire la maglia azzurra nell’estate 2025 significa vestire la maglia della squadra che ha trionfato in uno dei campionati europei più difficili. Non il più ricco, a oggi, ma ancora importante. E significa anche giocare la Champions League l’anno prossimo. Sono convinta che il nuovo Napoli di mister Antonio Conte la considererà una priorità, l’anno prossimo. Il respiro del nuovo Napoli sarà molto europeo, credo”.

Già la Champions. Con la nuova formula il torneo è particolarmente impegnativo, non troppo dissimile da un secondo campionato. Lei crede che il Napoli sarà capace di affrontare entrambi gli impegni senza disagi?

“Sinceramente penso che il fatto di aver avuto solo l’impegno in campionato, l’anno scorso, abbia giovato ai risultati del Napoli. Allo stesso tempo, sono felice. Bisogna fare un passo alla volta, e senza affrontare difficoltà crescenti non si avanza. L’acquisto di Kevin De Bruyne mi sembra un’ottima partenza per il Napoli campione d’Italia. Mette fiducia per affrontare tutto l’anno che sta per arrivare”.

Cosa sogna, per l’anno prossimo, il suo cuore azzurro?

“No, questo non me lo faccia dire. I sogni calcistici oggi sono così grandi che non riesco a pronunciarli”.

Ci provi, almeno.

“Spero di essere felice come lo sono stata alla fine di maggio. Solo il Napoli è capace di unire i cuori di tutti e farli esplodere di gioia all’unisono”.