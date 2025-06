Serie A, ricavi in crescita a 2,9 miliardi di euro nella stagione 2023/24. Vola la Premier

(Adnkronos) – Fatturato da record per l'industria calcio in Europa. Il mercato calcistico del vecchio continente ha toccato i 38 miliardi di euro nella stagione 2023/24, con una crescita del +8% rispetto all'annata precedente, secondo la 34ª Annual Review of Football Finance, pubblicata da Deloitte Sports Business Group. L'analisi sottolinea come i cinque grandi campionati europei (Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1) abbiano generato ricavi per 20,4 miliardi di euro, con un aumento del +4%. Crescita notevole anche per la Serie A: i club del massimo campionato italiano hanno generato ricavi aggregati per 2,9 miliardi di euro, con un aumento del +2% rispetto alla stagione precedente. Una crescita sostenuta da un aumento dei ricavi commerciali (+9% a 1 miliardi di euro), in gran parte trainati dai nuovi accordi di sponsorizzazione dei club di proprietà nordamericana e dall'aumento delle vendite di merchandising. Anche nella stagione 2023/24 i club della Premier League hanno generato i ricavi più elevati tra le cinque principali leghe d'Europa, registrando un fatturato aggregato di 6,3 miliardi di sterline, con un aumento del +4% rispetto alla stagione precedente. Questa crescita è stata trainata dall'espansione dell'offerta commerciale dei club, che per la prima volta ha portato a generare cumulativamente più di 2 miliardi di sterline di ricavi commerciali. I sei grandi club della Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) hanno registrato una crescita media dei ricavi inferiore (+3%) rispetto al resto dei club della Lega (+11%). Ciò è dovuto in parte alla fuoriuscita di alcuni club dal palcoscenico europeo e al conseguente impatto su tutti i flussi di entrate primari. I ricavi combinati dei club della Premier League hanno superato per la prima volta i 900 milioni di sterline (909 milioni di sterline), con un aumento di 43 milioni di sterline (+5%). Gli introiti dei diritti tv hanno registrato un aumento marginale del +2% a 3,3 miliardi di sterline nella penultima stagione del ciclo triennale dei diritti del campionato, nonostante gli introiti ripartiti dalla Uefa ai club della Premier League siano diminuiti in linea con le prestazioni sul campo nelle competizioni europee. Complessivamente, l'utile operativo aggregato dei club di Premier League è cresciuto del +36% a oltre 0,5 miliardi di sterline, il valore più alto dal 2018/19, grazie al controllo normativo e alle sanzioni che hanno incoraggiato un migliore equilibrio tra costi e ricavi. L'indebitamento netto dei club di Premier League ha raggiunto i 3,5 miliardi di sterline alla fine della stagione 2023/24 (con un aumento del +12% rispetto al 2022/23), a causa del finanziamento delle spese per gli stadi e le strutture, nonché dei continui investimenti nelle squadre maschili. I ricavi aggregati dei club della Liga sono aumentati del +6% a 3,8 miliardi di euro nel 2023/24, con Real Madrid e Barcellona che assorbono quasi la metà (48%) del totale. L'impatto finanziario degli investimenti infrastrutturali è stato evidente nel 2023/24, con un aumento del +28% (149 milioni di euro) dei ricavi da stadio a 0,7 miliardi di euro. I ricavi aggregati ripartiti dalla Uefa ai club della Liga sono aumentati del +1% a 1,8 miliardi di euro e sono rimasti il maggior contributo ai ricavi complessivi (48%). Nonostante la Ligue 1 si sia ridotta da 20 a 18 club all'inizio della stagione, i ricavi aggregati dei club sono cresciuti del +7%, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro nel 2023/24. I club della Bundesliga invece hanno generato 3,8 miliardi di euro di ricavi totali, in calo dell'1% rispetto alla stagione precedente. Le entrate commerciali (1,7 miliardi di euro) rappresentano ancora il maggior contributo (46%) ai ricavi totali dei club della massima serie tedesca.

Tim Bridge, partner dello Sports Business Group di Deloitte, ha spiegato: "L'attenzione allo sviluppo degli stadi e alla diversificazione dei ricavi commerciali ha portato a una crescita del mercato calcistico europeo nella stagione 2023/24. Tuttavia, i club e le leghe non possono permettersi di perdere di vista le nuove sfide, tra cui l'evoluzione del panorama normativo e il cambiamento dei comportamenti dei tifosi. La pressione – ha aggiunto Bridge – è sempre più forte per i club perché devono riuscire a ottenere ricavi aggiuntivi e allo stesso tempo a gestire i costi crescenti. Più che mai, i dirigenti e i proprietari devono riconoscere la grande responsabilità che hanno nel gestire queste attività, catturando l'essenza storica di un club calcistico e onorando al contempo il futuro per le nuove generazioni". L'analisi di Deloitte mostra che i club della Women's Super League (Wsl) hanno generato un fatturato complessivo di 65 milioni di sterline nel 2023/24, con un aumento del +34% rispetto alla stagione precedente (48 milioni di sterline). Grazie all'aumento dei ricavi commerciali e delle partite, i club della massima serie inglese hanno registrato un aumento a doppia cifre dei ricavi totali: tutti i 12 club della Wsl che hanno registrato per la prima volta ricavi superiori a 1 milione di sterline. Il fatturato medio dei club della Wsl è salito a 5,4 milioni di sterline nel 2023/24 (rispetto ai 4 milioni di sterline della stagione precedente). Ma non è tutto. Secondo le nuove previsioni di Deloitte, i ricavi totali dei club della Wsl raggiungeranno i 100 milioni di sterline nella stagione 2025/26. —[email protected] (Web Info)

