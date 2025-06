Napoli su Lorenzo Lucca: trattativa in fase avanzata

“Trattativa in fase avanzata con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan ma il Napoli è in pressing per provare a chiudere per Lucca”, lo scrive Marco Conterio di Tmw tramite i suoi profili social di X. Il Napoli è sempre più vicino a Lorenzo Lucca. Il club partenopeo ha avviato una trattativa avanzata con l’Udinese, che valuta l’attaccante tra i 25 e i 30 milioni di euro. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo potrebbero favorire la chiusura dell’affare. Lucca, classe 2000, autore di 12 gol in Serie A, rappresenta il profilo ideale per Conte: fisico, tecnico e già nel giro della Nazionale. Come vice di Lukaku, il Napoli vuole un centravanti di peso per completare il reparto offensivo. Milan, Inter e Roma osservano, ma gli azzurri sembrano in vantaggio. Il club sta preparando un’offerta da 25 milioni più bonus per anticipare la concorrenza. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi concreti: Lucca è uno degli obiettivi principali del mercato estivo del Napoli.

