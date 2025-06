Mercato Napoli – Ndoye, la trattativa continua, ma la richiesta resta alta

Tra Bologna e Napoli le trattative continuano per due calciatori che il club felsineo non vorrebbe cedere, ma che a Conte piacciono e già da gennaio. Il Corriere dello Sport scrive: “Tutta da d e cifrare la parabola di Dan Ndoye, esterno svizzero di 26 anni che, guarda caso, è un altro dei pezzi pregiati del Bologna. Conte lo ha messo in lista da gennaio, rende a sinistra e anche a destra, ha gol e assist in dote, sa cos’è l’intensità in pressione che piace a Conte per averla assimilata nell’uomo-uomo di Italiano. Insomma, un profilo ideale. Se non fosse per la valutazione: anche in questo caso, enorme, 40 milioni di euro. Stesso discorso di Beukema: il Bologna non vuole cedere e se proprio dovrà allora lo farà per proposte più o meno indecenti. Al momento è così, che vanno le cose. Ma anche nel caso di Ndoye c’è un piccolo fiume di parole che ha alimentato il letto del mercato: «Certo, quando ti vuole una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha Conte come allenatore è sempre una cosa bella», ha detto Dan nel weekend da Salt Lake City, Utah, Stati Uniti, dopo aver battuto con la Svizzera il Messico in amichevole e dopo aver anche segnato un gol. Per la verità, Ndoye ha segnato anche ieri, la prima firma del poker calato in faccia ai padroni di casa degli Usa a Nashville, Tennessee, la città della musica, capitale del country. Provincia di Elvis”.

