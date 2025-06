La grande scommessa di Conte: così cambierà il Napoli tricolore

C’era da aspettarselo e forse era fin troppo prevedibile andasse a finire così. L’estate non è ancora cominciata, il mercato non è ancora partito, eppure il Napoli è già in vetta: per i principali siti scommesse c’è proprio la squadra allenata da Antonio Conte in cima tra le favorite per la vittoria del prossimo campionato. Reduce dallo scudetto appena vinto, il Napoli convince per la forza del suo allenatore, la continuità del progetto tecnico, l’organico e le prospettive di mercato, la possibilità di spendere e crescere ancora con l’arrivo di giocatori di qualità ma anche funzionali all’idea tattica dell’allenatore. Napoli in cima, dunque, come favorita per il tricolore. Poi tutte le altre. Eppure dovrà essere un altro il grande obiettivo di Conte. La sua grande e rinnovata ambizione, infatti, sarà vincere ma facendo strada in tutte le competizioni. O comunque in Champions League. La coppa europea dei grandi che ritorna e che il club di De Laurentiis disputerà per la prima volta con la nuova formula a girone unico e otto partite nella prima fase. Due in più rispetto a quella precedente.

Cosa racconta la storia di Conte

Se i tifosi delle altre squadre volessero provarci, utilizzerebbero i propri bonus scommesse per puntare sul Napoli ancora vincente in campionato, o comunque competitivo, ma a discapito delle altre competizioni, come la Coppa Italia o, appunto, la Champions. Questo perché, storicamente, Conte ha sempre fatto molta fatica a gestire il doppio impegno. Due esempi? Alla Juventus i tifosi ricordano i trionfi in Serie A ma anche diverse delusioni europee poi cancellate dal lavoro di Allegri che, oltre a vincere gli scudetti, portò anche la Juve due volte in finale di Champions League in pochi anni. In questa stagione, invece, Conte ha scelto strategicamente di rinunciare alla Coppa Italia per dedicarsi solo al campionato avendo così una sola competizione a cui badare. Ecco perché i tifosi di tutta l’Italia sono convinti che Conte continuerà su questa strada. Ma c’è una grande differenza rispetto al passato: la volontà di De Laurentiis. Il presidente del Napoli tiene molto alla Champions. Sa quanto possa contare in termini di introiti Uefa e non solo. Lo scudetto vinto è un lusso, un traguardo storico, ma il suo chiaro e storico obiettivo è sempre stato quello di conquistare quanto più terreno possibile in Champions League.

De Laurentiis vuole il riscatto europeo

Non vuole porsi limiti, il Napoli, che due anni fa uscì ai quarti di finale col Milan. Al sorteggio era convinto di aver avuto fortuna con Milan e poi eventualmente l’Inter in semifinale. Non andò così dopo il ko all’andata e il pari del Maradona. L’eliminazione macchiò il percorso straordinario in campionato del Napoli. Nel film scudetto si rimarcò molto la tripla sfida coi rossoneri senza neppure una vittoria. Nel conto anche il 4-0 di campionato, antipasto del doppio confronto Champions che minò le certezze degli azzurri. Ecco, De Laurentiis si augura di non rivivere quei momenti e punterà su Conte per far quanta più strada possibile in Champions League.

La vera sfida di Conte al secondo anno di Napoli

Se da una parte c’è il Napoli e le volontà di De Laurentiis, dall’altra è lo stesso Conte ad avere…un conto in sospeso con se stesso. Perché anche lui vorrà smentire gli scettici e sovvertire la sua storia provando a vincere lo scudetto ma senza sottovalutare nessun’altra competizione. Ci proverà sfruttando l’ampiezza di un organico che dovrà essere rinforzato ma anche rinnovato nel numero delle scelte e delle alternative. Più giocatori, più strada in tutte le competizioni: è questa la strategia che il club adotterà. Se n’è parlato nei confronti tra De Laurentiis, Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. Il Napoli punta a vincere e a convincere con una rosa completa e ricca di soluzioni. Per puntare a tutto, senza rinunciare a nessun potenziale trionfo. Poi ovviamente parola al campo, ma senza rimpianti o affrettate delusioni.