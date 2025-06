Il Mattino – Il Galatasaray offre 65 milioni per Osimhen, ma il Napoli non fa sconti! Manna vuole evitare un rischio

In casa Napoli c’è ancora incertezza in merito al futuro di Victor Osimhen, il club azzurro è in attesa di un acquirente che paghi la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Ecco cosa scrive Il Mattino di Napoli:

Factory della Comunicazione

“Il Galatasaray lascia ben sperare: è pronto a portare almeno a 65 milioni l’offerta per Osimhen. Dopo l’anno in prestito, i 37 gol e le vittorie di Super Lig e Coppa di Turchia, il club di Istanbul spera di raggiungere un accordo per la conferma del giocatore. L’ostacolo principale è rappresentato dall’intesa con il Napoli che non vuole fare sconti sulla clausola.

Ma Osi, dopo il pasticcio con i sauditi, sembra voler dettare le condizioni. Molti tifosi sognano la sua permanenza, ma è ipotesi che non sta né in cielo né in terra. Almeno al momento. Il Gala, intanto, ha preso pure Leroy Sané l’esterno del Bayern Monaco: Manna sa che non si può correre il rischio di tenere Osimhen fino alla fine della sessione estiva, magari portandolo in Trentino per la preparazione. Dunque situazione di apparente apprensione”.