De Bruyne al Napoli, la vignetta di Omar Momani fa il giro del web

E’ divenuto a tutti gli effetti un calciatore del Napoli da pochi minuti, ma nelle scorse ore sono stati tantissimi i reel e le immagini sui social che hanno ritratto Kevin De Bruyne già con indosso la maglia azzurra e pronto ad iniziare la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Factory della Comunicazione

Numerosissime le gag divertenti, anche se tra quelle che stanno circolando, sembrerebbe essercene una in grado di divenire virale in pochissimo tempo.

Il riferimento va ovviamente al cartoon social animato dedicato al campione belga e realizzato da Omar Momani, uno dei fumettisti più conosciuti del panorama internazionale. Classe ‘81 e originario della Giordania, Momani si è distinto fin da giovane come grande appassionato di calcio, riuscendo a trasformare la propria passione per il disegno in un vero e proprio lavoro, creando fumetti che in breve hanno fatto il giro del mondo.

E anche l’ultima opera postata sui propri profili social non poteva che sfuggire all’ordinario: un breve ma intenso mini reel di circa 20 secondi in cui viene chiamata in causa anche l’icona del club e in generale di tutti i napoletani: Diego Armando Maradona. «Vi aspettavate un benvenuto normale? – scrive l’artista – e invece…» E’ infatti proprio Diego, dalle nuvole, ad “attrarre” il belga verso Napoli con un “profumo particolare”, quello del più buono e tradizionale dei prodotti gastronomici: la pizza napoletana.

Il tutto accompagnato da uno sfondo in cui KDB sorvola la città fino ad arrivare fin su al Vesuvio. Ad osservare di sotto troviamo i protagonisti della scorsa annata: dal presidente De Laurentiis, a McTominay e Lukaku, per poi finire con Antonio Conte e l’immancabile Coppa Campioni d’Italia tra le mani. «Ha solo seguito il profumo della pizza fino al sud Italia. La magia del Napoli e lo spirito di Maradona lo porteranno a una nuova eredità», conclude il noto autore.

Frase questa che non passerà di certo inosservata.