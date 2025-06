Calciomercato Napoli, l’asse con il Bologna e gli arabi che pressano per Lobo. Rinvio incontro per Zambo

Ndoye e i suoi agenti hanno comunicato al Bologna di voler andare al Napoli. Sartori ha aperto alla cessione ma ha puntato i piedi sul prezzo: 40 milioni. Troppi. Ma non è un muro per dichiarare incedibile lo svizzero. In ogni caso, i binari con i felsinei sono ben tre: Ndoye, Beukema e anche Ferguson. Improbabile che ci sia la cessione delle tre stelle del Bologna. Bisogna capire Italiano per chi darà il via libera. Ma Manna deve anche cedere: Caprile resta al Cagliari, ma ci sono le questioni legate ad Anguissa. I suoi agenti erano attesi a Napoli ma il direttore sportivo ha chiesto di spostare l’appuntamento.

C’è l’ Arabia che bussa alla porta: 20 milioni e può andare via. Anche Lobotka , verso aprile, aveva fatto sapere ai suoi manager che era pronto a una nuova avventura: sognava il Barcellona, ​​ma fino ad adesso nessuno si è fatto vivo dalla Catalogna . Ma le ipotesi di un suo addio non sono da scartare. Il prezzo? 40 milioni. La fatturazione non viene riscattato, così come bisogna trovare una sistemazione a Ngonge e Simeone. Discorso a parte per Raspadori: Conte lo stima moltissimo, il fatto che ci sia anche la Champions amplia le possibilità di poterlo vedere in campo. Va via solo per un prezzo altissimo. Una cessione per nulla scontata.

Fonte: Il Mattino