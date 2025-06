Beukema-Napoli, Conte lo vuole e l’aria che tira sembra più che positiva

Il mercato del Napoli si muove in più direzioni per formare la squadra che dovrà lottare su più fronti, ed in particolare delle indicazioni e ha date mister Conte, come Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. Il Corriere dello Sport scrive: “Dicono in Olanda: intorno Sam Beukema si respira aria di sensazioni buone, positive, in merito al trasferimento al Napoli. La storia è più o meno questa. Nel senso che lui, difensore centrale del Bologn a di 26 anni finito in cima alla lista dei possibili rinforzi della difesa del futuro di Conte, è tremendamente attratto dall’idea di unirsi ai campioni d’Italia. Di ritrovare la Champions assaporata nella stagione precedente; di competere per lo scudetto; di giocare la Supercoppa, di inseguire un’altra Coppa Italia dopo quella conquistata all’Olimpico con Italiano e i suoi prodi rossoblù. Beukema aspira al progetto Napoli e ha spiegato chiaramente le sue intenzioni. Il suo club è informato e qualche giorno fa, come se non bastasse, ha commentato così le voci di mercato: «Vedremo se arriverà qualcosa di bello. Ovviamente ho i miei obiettivi e le mie ambizioni personali. Voglio sfruttare tutto il mio potenziale e, se quel treno passerà davvero, forse ci salirò su. Che sia quest’estate o il prossimo anno, lo vedremo».

Il Bologna gli ha prospettato la possibilità di un rinnovo, da quelle parti non hanno alcuna intenzione di smantellare un impianto che funziona e che vuole crescere ancora, ma l’orientamento di Beukema, ingaggio da circa un milione a stagione, è molto chiaro: non prolungare il rapporto in scadenza nel 2027. Il giro dei contatti è molto fitto: Napoli-Bologna, Bologna-giocatore, giocatore-Napoli. La quadra non c’è, sia chiaro, anche perché la richiesta è ancora molto elevata: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una super valutazione che va di pari passo con il corso dei tempi: è giugno, metà mese, e i prezzi sono decisamente più elevati come ha confermato anche De Laurentiis in occasione della presentazione dei ritiri estivi. La certezza però è una: Beukema e il Napoli si piacciono. Nell’affare potrebbe entrare Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa”.