Rischia un lungo stop un giocatore dell’Udinese indagato per truffa

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato nei giorni scorsi nei confronti di quattro persone, tra le quali il portiere dell’Udinese e della nazionale nigeriana Maduka Okoye, indagate dalla Procura di Udine per truffa in concorso a danno di un bookmaker, in relazione a flussi anomali nelle scommesse sulla partita Lazio-Udinese del campionato di Serie A 2023-2024, giocata allo stadio Olimpico di Roma l’11 marzo 2024.

Factory della Comunicazione

Storia

La storia nasce dalla registrazione di flussi anomali nelle scommesse effettuate nell’ambito di quella partita, in particolare sul verificarsi dell’ammonizione del portiere della squadra friulana, che era quotata nelle agenzie di scommesse 8 volte la posta. Erano state registrate scommesse che avevano portato a vincite superiori ai 120mila euro, per la maggior parte conseguenti a giocate effettuate presso punti fissi in provincia di Udine. Secondo gli investigatori ci sarebbe stato un accordo preventivo tra il portiere friulano, effettivamente ammonito per perdita di tempo al 63′ minuto di gioco, e uno degli scommettitori indagati, da cui sarebbero poi state generate le crescenti scommesse effettuate anche da due ulteriori scommettitori, a loro volta indagati per concorso nella truffa.

Fronte sportivo

Sul fronte sportivo, il fascicolo in via Campania, sede della Procura federale, è aperto da qualche tempo. Ora Chinè dovrà capire se si configuri o meno il tanto temuto – per conseguenze e per l’immagine del calcio italiano – illecito sportivo. Per capirci, se Fagioli e Tonali sono stati puniti per scommesse su partite estranee alle loro (tranne quella dell’ex rossonero che però puntava sul Milan vincente), Okoye rischia di essere sanzionato per aver alterato il corso di una partita. Si cercherà anche di capire se qualcuno tra i compagni fosse a conoscenza del presunto accordo (rischio squalifica di almeno un anno) o se qualcosa di simile sia avvenuto prima o dopo la gara con la Lazio. Fonte GAZZETTA