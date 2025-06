A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Yvan Le Mee, ex agente di Ange-Yoan Bonny

“Ange-Yoan Bonny ha fatto un percorso molto interessante con il Parma. E’ pronto per fare un altro step, i tedeschi guardano sempre a giocatori così forti fisicamente e tecnicamente. Non vedo tanti giocatori come lui, poi è chiaro che non è ancora un puro bomber alla Lukaku che ha certamente più esperienza, ha segnato 6 gol e fornito 4 assist quest’anno, ma ha ancora 21 anni per cui può crescere ancora tanto.

Quando uno come Conte dà fiducia ad un giocatore, di certo questo fa il salto di qualità. Per Bonny, la posizione migliore è giocare in attacco con a 2 e quindi nel 3-5-2 si trova meglio. 3-5-2 che è poi il modulo che si utilizza tanto ultimamente.

Può essere molto utile al Napoli. Bonny ha talento ed il talento non ha età. Dopo 4 anni disputati in Italia, è certamente pronto per una piazza come Napoli. Lui ha personalità per cui non incontrerebbe difficoltà nel giocare in uno stadio strapieno come il Maradona”