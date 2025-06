Malfitano: “Anche se in un adolescente si individua del talento, gli si tarpa le ali”

“La verità – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano , ospite in studio a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – è che Osimhen aspetta che arrivino notizie positive da Manchester, più precisamente dal Manchester United. Victor vuole andare in Premier League, ormai è chiaro. E’ il suo sogno e vuole realizzarlo. Rinuncia a 40 milioni a stagione solo perché il suo sogno è la Premier. Il Napoli potrebbe chiedere di inserire Zirkzee nella trattativa? Sì, perché l’ex Bologna ha dimostrato di faticare in Inghilterra. De Bruyne? È giusto che De Laurentiis guardi ai propri interessi come il calciatore fa con i suoi, è un incontro tra le parti. Non si tratta di cifre basse, bisogna trovare accordo che soddisfi tutti. Dallo scorso anno la strategia del patron è cambiata affidandosi a Conte in tutto e per tutto. Napoli favorito per la prossima stagione? Conte non è l’unico eroe di questo Napoli, sono stati lui, staff tecnico, società e squadra ad aver portato lo scudetto. È giusto che ci siano aspettative alte sul Napoli, viene dalla vittoria dello scudetto ed ha l’obbligo non di vincerlo ma di difenderlo e lottare fino in fondo. Il calcio italiano è in difficoltà? Gli istruttori sui bambini di 7-8 anni dovrebbero forse fare un lavoro diverso: oggi non possono dribbling due volte perché si deve subito verticalizzare, o fare la diagonale se si tratta di un difensore e quindi si penalizza la qualità. È per questo che oggi non emergono talenti. Secondo il nuovo che avanza, non ci si deve esercitare col muro, come prima si faceva per ore per migliorare in alcuni fondamentali.

Anche se in un adolescente si individua del talento, gli si tarpa le ali. Ma avete visto che schifo di Italia ieri sera? Ho resistito solo il primo tempo, poi ho guardato tutt’altro perché io non ce la faccio più a vedere questo gioco estenuante a tornare indietro. Poi ci lamentiamo se l’Italia non andrà al Mondiale: i giovani di oggi non sanno cosa significhi l’Italia al Mondiale! È praticamente dal 2006 che manca una Nazionale per cui emozionarsi al torneo iridato”.