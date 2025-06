Luca Marianucci – Identikit del nuovo difensore del Napoli

Il Napoli ha messo a segno il suo primo colpo di questo mercato estivo, il difensore Luca Marianucci, che ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart, e che ha firmato un quinquennale, si aspetta perciò solo il tweet di De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive: “Luca Marianucci, 21 anni il 23 luglio, è il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Un colpo programmato da tempo. Era stato bloccato subito dopo la fine del mercato invernale. Arriva dall’Empoli per 9 milioni di euro. Ha firmato ieri pomeriggio a Castel Volturno un contratto della durata di cinque anni. Scadenza 2030, oggi l’annuncio. Ieri lunga giornata con l’arrivo in mattinata a Roma per le visite mediche.

