Luca Marchetti di Sky: “Domani le visite mediche di De Bruyne”

“De Bruyne farà le visite mediche domani, l’accordo è stato ormai vidimato da entrambe le parti. Il contratto- ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- è l’ultimo ostacolo da dover superare quando si tratta del Napoli ma non è mai successo che un giocatore non abbia firmato a causa del nodo diritti d’immagine. De Bruyne è calciatore da pallone d’oro, da’ lustro al Napoli ma rischia di essere in assoluto il colpo del mercato dell’intera serie A. Il Napoli ha fatto tanti colpi nell’era De Laurentiis, ma è un acquisto – quello di De Bruyne – ancor più imponente di quello di Higuain, che sul podio del pallone d’oro non c’è mai entrato. De Bruyne ha fatto le fortune del City, arriva non più giovanissimo ma questo non vuol dire che non possa fare la differenza. Musah è un centrocampista muscolare, la valutazione del Milan è di 25 milioni di euro, agevolata dal fatto che si possa usufruire del decreto crescita che aiuta sui bilanci. Acquisto concordato con Conte. Il Milan ha bisogno di vendere e questo ha facilitato la trattativa. È versatile, utilizzato dappertutto in questa stagione che comunque non è stata la stagione migliore per il giocatore, che invece al Valencia aveva giganteggiato. Il Napoli sta trattando anche Nusa, che era stato già sondato a gennaio. Oggi vale più di quanto valesse a gennaio, almeno 30 milioni, c’è da capire se il Napoli può virare su calciatori ancora più forti o se decidesse di puntare su di lui. Non sarà l’unico rinforzo a sinistra, ma il Napoli non ha ancora scoperto le carte e credo che il vero obiettivo azzurro per quel ruolo non sia ancora uscito”.

