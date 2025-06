“Sarebbe troppo bello, troppo facile. Purtroppo non credo proprio che basti. Francamente mi sembra difficile pensare che sia solo una questione di allenatore. Il problema arriva da molto lontano, è un problema di sistema. Parliamo della formazione degli atleti, della struttura dei campionati, dello stato di salute del nostro ordinamento calcistico. La vittoria all’Europeo ci ha dato l’illusione che tutto fosse a posto, ma in realtà non lo era. Anzi, le cose sono peggiorate. Spalletti, che sicuramente ha commesso qualche errore, oggi paga il prezzo della situazione. Ma il problema è ben più profondo. Anche perché se fosse solo un problema di allenatore, sarebbe tutto molto più semplice da risolvere. Oggi, però, il prodotto che offriamo è inferiore. Non siamo più quelli di 20 anni fa. Non siamo più il centro del mercato europeo, anzi oggi siamo la terza o quarta scelta.

Una volta tutti volevano venire a giocare in Italia, oggi non è più così. Lo diceva anche Marotta qualche giorno fa: non siamo più competitivi. E poi c’è un problema culturale: facciamo fatica a far giocare i giovani. Da noi, dopo tre partite sbagliate, un ragazzo viene messo in discussione. In altri Paesi, come l’Inghilterra, i giovani vengono protetti e valorizzati anche per anni. Questo è un problema strutturale che non si risolve solo con un cambio in panchina. Il problema principale resta la produzione di talenti. Su 500 giocatori in Serie A, il 55% sono stranieri. Dei pochi italiani rimasti, solo il 50% gioca davvero.

Questo è il punto. Con Spalletti ne parlavamo poco tempo fa: lui cercava di fare la Nazionale ma si lamentava di avere un bacino di soli 175 giocatori realmente selezionabili. È troppo poco, pensando che altrove ne hanno oltre mille. Eppure, a ogni fallimento sportivo, ci si limita a cambiare l’allenatore.”