Verde Casino Italia Vs altri casinò italiani: come confrontarli?

Oggigiorno, l’offerta di giochi online è davvero vasta, quindi, in questa guida, metteremo a confronto https://verde-casino-it.net/ con i portali nazionali più noti e utilizzati nel nostro Paese.

Verde Casino Review: i parametri utilizzati per il confronto

Nei prossimi paragrafi troverai, per l’appunto, una sorta di “confronto all’americana” tra il portale sopra citato e altri siti italiani che operano nella nicchia dei giochi online, quali:

SNAI (acronimo di “Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche”), oggi formalmente denominata “Snaitech S.p.A.”;

SISAL (acronimo di “Sport Italia Società a responsabilità limitata”);

Lottomatica;

Per realizzare tale confronto, dunque, abbiamo preso in considerazione i seguenti parametri:

Usabilità Metodi di deposito e prelievo Limiti di deposito e prelievo + commissioni + bonus Giochi presenti all’interno Recensioni da parte dei rispettivi utenti

Prima di iniziare, però, vogliamo ricordarti che, sebbene il primo sia un sito estero (a differenza degli altri 3 che sono italiani), è comunque legale nel nostro paese, in quanto trattasi di concessionario autorizzato a distanza.

Non abbiamo altro da aggiungere, quindi iniziamo subito ad esaminare i vari dettagli.

1. Usabilità

Iniziamo il confronto prendendo in esame tutti gli aspetti che riguardano l’usabilità, ossia le tipologie di device e di sistemi operativi che gli utenti possono sfruttare per accedere a queste 4 piattaforme.

Denominazione Casinò Online Verde Casino Italia SNAI SISAL Lottomatica Dispositivi fissi Windows

macOS

Lunix Windows

macOS

Lunix Windows

macOS

Lunix Windows

macOS

Lunix Dispositivi mobili Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS

Per quanto riguarda l’usabilità, notiamo che è la stessa per tutti e 4 i siti menzionati. In parole povere, quindi, puoi accedere alle stesse sfruttando tutte le tipologie di dispositivi e di sistemi operativi, cioè fissi e mobili, indifferentemente.

2. Metodi di deposito e prelievo

Ora, invece, è giunto il momento di ragionare in merito ai metodi di deposito e prelievo, senz’altro un aspetto decisamente importante che non va messo in secondo piano.

Denominazione Casinò Online Circuiti tradizionali Criptovalute Verde Casino Italia VISA

Mastercard

Rapio

Paysafecard

Skrill

Neteller Tether TRC 20

Tether ERC 20

Litecoin

Ethereum

Bitcoin

Binance Pay

Dogecoin

BNB

TON

TRON

USD

ERC 20 SNAI Visa

Mastercard

Maestro

PayPal

Skrill

Neteller

Snaipay

Bon. SEPA Pagamenti in criptovalute non supportati SISAL Visa

Mastercard

Maestro

Paypal

Neteller

Paysafecard

Skrill Pagamenti in criptovalute non supportati Lottomatica Visa

Mastercard

Apple Pay

PayPal

Skrill

Neteller

Bon. SEPA

Lottomatica voucher

OnShop

Paysafecard Pagamenti in criptovalute non supportati

A differenza dell’usabilità, qui notiamo subito una forte discrepanza tra il primo e tutti gli altri.

Infatti, è l’unico che permette di effettuare depositi e prelievi anche mediante criptovalute.

Contrariamente a qualche anno fa, oggigiorno sono molto utilizzate, anche dal pubblico italiano. Magari, in futuro, le adotteranno anche SNAI, SISAL e Lottomatica ma, per il momento, non offrono tale possibilità.

3. Limiti di deposito e prelievo + commissioni + bonus

Rimaniamo in tema e, in questa sezione, vediamo un po’ quali sono i rispettivi limiti di deposito e di prelievo, così come le commissioni ed i bonus offerti.

Denominazione Casinò Online Verde Casinò Italia SNAI SISAL Lottomatica Deposito minimo 10,00 € Dai 5 € ai 15 € (a seconda del metodo) 10,00 € 10,00 € Prelievo massimo Fino ad 1 milione di € (a seconda del metodo) 10mila € 5000,00 € 6000,00 € Percentuale trattenuta 0 % 0 % 2,00 € per ciascuna operazione 0% Bonus fino a 1200,00 € e 200 free spin distribuiti sui primi 5 depositi iniziali 50% sul primo deposito, fino ad un massimo di 500,00 € per le scommesse sportive e 500,00 € per i giochi di casinò 70 % sul primo deposito, fino ad un massimo di 70,00 € 100 % sul primo deposito, fino ad un massimo di 500,00 € per i giochi di casinò e 50,00 € per le scommesse sportive

4. Giochi presenti all’interno

Un altro aspetto di primaria importanza consiste nella quantità di giochi presenti all’interno dei rispettivi casinò.

Denominazione Casinò Online Verde Casino Italia SNAI SISAL Lottomatica Giochi presenti Oltre 5000 giochi disponibili Oltre 180 giochi disponibili 14 giochi disponibili Oltre 3000 giochi disponibili

Come vedi tu stesso, il primo è il più fornito, seguito subito dopo da Lottomatica. SNAI e SISAL sono decisamente fuori classifica.

Ecco perché molti utenti hanno un’opinione su Casino così positiva.

5. Recensioni Verde Casino Vs SNAI, SISAL e Lottomatica

Ultime, ma non per questo meno importanti, sono le recensioni da parte degli utenti che riepiloghiamo nella seguente tabella.

Denominazione Casinò Online Verde Casino Italia SNAI SISAL Lottomatica Numero di recensioni totali 937 1431 1014 978 Recensioni 5 stelle 60 % 3 % 3 % 4 % Recensioni 4 stelle 20 % 1 % 2 % 1 % Recensioni 3 stelle 5 % 1 % 1 % 1 % Recensioni 2 stelle 10 % 2 % 2 % 3 % Recensioni 1 stella 5 % 93 % 92 % 91 %

C’è ben poco da dire a riguardo, dato che il “vincitore” salta subito all’occhio. Perché, dunque, ha così successo? Beh, perché Verde Casino è sicuro e, cosa più importante, si è rivelato molto più affidabile degli altri.

Detto ciò, divertiti pure responsabilmente all’interno del casinò che preferisci, anche se, molto probabilmente, sappiamo bene quello che sceglierai proprio grazie ai confronti che abbiamo appena realizzato.