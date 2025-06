Trattative, arrivi e partenze in casa Napoli secondo Luca Marchetti

LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “Per decifrare il futuro di Osimhen bisogna decidere di porre delle condizioni come il Napoli ha fatto in merito alla clausola sulla quale è irremovibile. È vero che la società non può imporre al calciatore di andare in una destinazione non gradita, ma è anche vero che può imporre allo stesso di portare tutti i soldi previsti dalla clausola, che è esattamente l’indicazione del Napoli. È lecito immaginare – ha detto il giornalista di Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- che la società che oggi si approccia al Napoli per acquistarlo voglia abbassare il valore della clausola, provando a prender per la gola il Napoli, che però non mi sembra spaventato da questo scenario. Ricordo che è successo anche nella scorsa sessione estiva di mercato quando il Napoli non ha fatto sconti. Inoltre, la società può esercitare un’opzione nel contratto del giocatore fino al giugno del 2027, dunque non si trova con l’acqua alla gola. Per l’approdo di De Bruyne al Napoli dobbiamo attendere la fine degli impegni del belga con la nazionale, quando i legali avranno guardato tutto soprattutto i cavilli che riguardano i diritti di immagine, è un piccolo ostacolo che si presenta costantemente nei contratti del Napoli ma non è mai stato un ostacolo al buon esito di un acquisto. La trattativa è avanzata, era nel diritto della società iniziarla e condurla anche senza interpellare l’allenatore, ma va da sé che Conte non poteva non sapere della trattativa per il belga e ricordiamo che stiamo parlando di un giocatore che qualsiasi tecnico vorrebbe allenatore. Beukema è più facile che arrivi in azzurro piuttosto che Ndoye. L’interlocuzione con il Bologna è molto avanzata per il difensore centrale. Inoltre il calciatore ha già dato il proprio ok al Napoli e quindi ha avviato il dialogo tra società. Ndoye al momento non ci risulta coinvolto nell’affare e credo che il Bologna difficilmente lascerà andare due gioielli insieme. Per quanto riguarda gli innesti in difesa bisognerà capire prima chi andrà via per cercare poi di dedurre quale sarà il comportamento della società partenopea. In merito alle ali ne servono almeno un paio e per quello che ci risulta il Napoli ne cerca due, entrambe a sinistra, dal momento che Neres si sposterà sulla destra e costituirà alternativa a Politano. Tutti i nomi fatti fino a questo momento sono credibili. Anche Nusa della Norvegia che però adesso potrebbe avere un’impennata nella sua valutazione. Penso che il Napoli stia valutando un vice del capitano Di Lorenzo anche se oggi c’è Mazzocchi in quel ruolo. Come vice Lukaku il Napoli predilige un profilo come Lucca o Bonny. Su Leao credo che ci sia pochissimo di vero, tanto più che il Milan non vuole cederlo, come dimostra la trattativa con il Bayern Monaco Il quale ha offerto dai 60 ai 100 milioni di euro mentre il Milan ne pretende di più, proprio a sottolineare l’incedibilità del calciatore. Caprile vuole giocare da protagonista e forse il Napoli non lo giudica ancora pronto. Il Cagliari potrebbe riscattarlo ma deve ancora risolvere la grana allenatore. Per quanto riguarda le cessioni a centrocampo Lobotka, non penso che andrà via perché Conte, Manna e De Laurentiis non se lo lasceranno scappare. Anguissa, invece, va verso l’addio, così come Folorunsho. il primo obiettivo, in quella zona di campo resta Frattesi ma c’è da capire prima, con il nuovo tecnico Chivu, che ruolo avrà nel progetto inter. Inoltre al Napoli servirà anche un centrocampista muscolare soprattutto se andrà via Anguissa”.

