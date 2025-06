Spalletti, l’amico Esposito: “Luciano è stato tradito, non è mai stato accettato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Luciano Spalletti:

“Luciano è stato tradito. Non è stato trattato come meritava, sia dai calciatori che dalla Federazione. Non lo hanno mai accettato nel gruppo, nonostante tutto. Ci sarà stato qualcosa contro di lui, vederlo con le lacrime agli occhi in conferenza stampa mi spezza il cuore. Si è preso il 100% delle colpe, ma vanno divise con Federazione e calciatori. Abbiamo visto una piccola squadra in campo, non certo l’Italia che tutti aspettavamo.