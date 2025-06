“Napoli, Gutierrez è giovane ed in crescita. Ma occhio anche a Gyökeres!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, l’avvocato Domenico La Marca ha commentato anche i principali temi legati al mercato dei club di Serie A.

Cosa pensa di Miguel Gutiérrez? Sarebbe un acquisto valido per il Napoli?

“Sì, a mio avviso Miguel Gutiérrez sarebbe un profilo molto interessante per il Napoli. È un terzino sinistro moderno, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e reduce da un percorso importante con la maglia del Girona. Ha dimostrato grande qualità tecnica, soprattutto in fase offensiva, con un piede mancino preciso e una buona capacità di inserirsi e creare superiorità numerica sulla fascia. Pur essendo giovane, ha già una buona esperienza e, soprattutto, grande personalità. Può ricoprire più ruoli sulla corsia sinistra, sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno nel centrocampo a cinque, rendendolo molto duttile e adatto alle idee di calcio di Conte, che quest’anno ha variato spesso i moduli tattici.”

Quanto è difficile per una squadra italiana prendere Gyökeres? Che impatto avrebbe sul Napoli o sulla Juventus?

“Gyökeres non rappresenta un’operazione semplice per le italiane, soprattutto a causa della forte concorrenza proveniente dalla Premier League. Tuttavia, chi riuscirà a portarlo a casa farà un vero salto di qualità in termini di competitività. Il Napoli, ad esempio, è alla ricerca di un’altra punta di spessore da affiancare o alternare a Lukaku, e lo svedese risponderebbe perfettamente a questo identikit: fisico, tecnico, abile nel gioco in profondità e con grande continuità realizzativa. Anche la Juventus di Tudor cerca un leader offensivo, e Gyökeres sarebbe il profilo ideale per quel tipo di gioco verticale e intenso che il tecnico croato predilige. Oltre al carisma per guidare l’attacco, potrebbe rivelarsi molto compatibile con un altro giocatore come Kolo Muani, soprattutto in caso di rinnovo del prestito. Una coppia del genere unirebbe forza fisica, mobilità e capacità di attaccare lo spazio, offrendo soluzioni interessanti sia in Serie A sia in Europa.”