“Da Cunha lavora con me da anni, è un ottimo giocatore, Fabregas gli ha trovato un nuovo ruolo ed è quello giusto! Non perde mai palla, sa giocare bene in verticale, ma non fa la differenza da solo. E’ utile per la squadra, fa giocare bene tutta la squadra. E’ un giocatore completo, ma non ha fatto vedere ancora tutta la sua classe.

Napoli interessato a Da Cunha? Ho letto questa notizia e sono rimasto sorpreso perchè il Napoli non mi ha chiamato, non ho sentito nessuno del club azzurro. Si legge anche di prezzi, ma è una fake news, prima di parlare di prezzi, bisognerebbe interpellare il procuratore, l’agente sono io e non ne so nulla! Il Napoli è una grande squadra, ma sarà molto difficile che il Como lo lasci andare, ha firmato un nuovo contratto, fino al 2029 per cui credo che non lo lascerà partire. Se arrivasse il Napoli sarebbe importantissimo per il giocatore. Nel caso in cui il Napoli lo volesse, i due club dovrebbero interfacciarsi per parlare anche di prezzi perchè io non ne sono a conoscenza. Se il Napoli chiama dobbiamo ascoltarlo perchè parliamo di una squadra importante e fa sempre bene al cuore sapere l’interesse di una squadra come il Napoli”.