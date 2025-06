Modugno (Sky): “Osimhen? Un suo ritorno in azzurro è molto difficile, però mai dire mai… “

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Non credo che il Napoli sia rimasto spiazzato né sorpreso dal mancato passagio di Osimhen all’ “Al Hilal”. Certo, si trattava di una pista concreta ma siamo ad inizio mercato, Ci sono e ci saranno altre piste, magari anche in Arabia. Fino a pochi giorni fa, le notizie erano che l’Arabia fosse una scelta di Victor. Sul calciatore c’è l’interesse del Galatasaray, possibile anche qualche squadra di premier: Victor è stato molto bene in Turchia, il suo sogno da sempre è giocare in Premier League. Inoltre ricordiamo che Victor ha altri 2 anni di contratto qui a Napoli, uno più opzione esercitabile da parte della società e sono certo che qui tutti saremo felici di accoglierlo. Un suo ritorno in azzurro è molto difficile, però mai dire mai… In ogni caso vorrei sottolineare che per chi prenderà Osimhen si tratterà di un grande affare. Per me vale molto di più dei 75mln della clausola. Il suo mancato approdo in Arabia non determinerà alcun rallentamento per il mercato del Napoli, dal momento che lo stesso De Laurentiis ha detto qualche giorno fa che se si aspetta un po’, magari si risparmia. Il Napoli ha liquidità, ha i soldi della cessione di Kvaratskhelia, Gli introiti Champions League, I 130 milioni di utili a bilancio. Il mercato non dipende solo dalla cessione del nigeriano. Il Napoli ha iniziato a definire il trasferimento di Kevin De Bruilyne All’ombra del Vesuvio quando ancora non sapeva se Conte sarebbe rimasto, questo è vero, ma si tratta di un giocatore di altissimo livello: trovatemi un allenatore che non sia contento di allenarlo. Il belga fa la differenza, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto la storia dell’ultimo decennio del calcio mondiale”.

