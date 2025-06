“Meret ha dimostrato tutto sul campo e vinto due scudetti! Ben venga il rinnovo, merita fiducia”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, l’ex portiere Angelo Pagotto si è soffermato anche sui principali temi relativi alla Serie A, come quelli legati al mercato.

Factory della Comunicazione

Parlando proprio dell’Inter, secondo lei si può parlare di stagione fallimentare per i nerazzurri?

“Secondo me no. Hanno voluto giocare su tre fronti e se la sono giocata fino in fondo ovunque. Può succedere, poi, di non vincere nulla. Però, secondo me, resta una delle squadre più forti d’Europa. In Champions League se l’è giocata fino all’ultimo, in campionato è rimasta in corsa e in Coppa Italia ha fatto il suo. Certo, in Italia ci si ricorda solo di chi vince, lo sappiamo. Ma secondo me arrivare secondi può succedere, soprattutto se te la giochi fino alla fine.”

Pare che nelle prossime ore dovrebbe arrivare finalmente il rinnovo di contratto per Alex Meret, che tra circa venti giorni sarebbe andato in scadenza. Secondo lei, un rinnovo in extremis come questo può essere poco rispettoso nei confronti del calciatore?

“Si potrebbe pensare che, se si fosse voluto rinnovare, si sia arreso troppo. Secondo me, invece, tra loro – società e giocatore – si erano già parlati da tempo, ma da tanto tempo. Solo che, siccome c’è un rapporto di stima reciproca, non c’era questa urgenza di mettere tutto nero su bianco. Secondo me, entrambe le parti si rispettano molto. E non c’è bisogno di avere un contratto firmato sotto il cuscino per dimostrare la vicinanza e la fiducia reciproca.”

Secondo lei è giusta la scelta del Napoli di continuare a puntare su Alex Meret?

“Secondo me sì. È l’unico portiere nella storia del Napoli che ha vinto due scudetti, e adesso vogliamo pure metterlo in discussione? Dai, ha dimostrato tutto sul campo. E ha la fiducia dell’allenatore. Io penso che, con la giusta fiducia, nei prossimi anni potrà dimostrare tutto il suo valore.”

Possiamo dire dove sta andando, oppure vogliamo mantenere il riserbo?

“No, sono contento di dirlo. La mia storia sta tornando all’inizio della mia carriera da calciatore: sono a Pistoia e sto andando a fare la conferenza stampa per la mia presentazione. Sono molto, ma molto, contento.”