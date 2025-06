L’annuncio di Romano: “De Bruyne-Napoli, manca solo la firma!”

Ora non ci sono più dubbi. I timori intorno all’affare De Bruyne-Napoli non hanno più senso di esistere. Il fuoriclasse belga esacampione di Inghilterra indosserà la maglia del Napoli. A darne conferma è l’esperto di mercato Fabrizio Romano che ha riportato alcuni aggiornamenti in merito all’affare attraverso i suoi canali ufficiali.

“Kevin De Bruyne è sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e si aspetta solo che De Bruyne firmi l’accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Il prossimo passo saranno gli esami medici… ci siamo, arriverà presto!”

🚨💣 Kevin De Bruyne, on the verge of completing his move to Napoli!

Contracts have been approved and just waiting for KDB to sign a two year deal with option for further season.

Medical tests to follow as next step… here we go, coming soon. pic.twitter.com/H1QxGHlO0v

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025