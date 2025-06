“Italia, in un contesto così instabile diventa complicato un progetto duraturo. Napoli, ok a Beukema e Ndoye!”

Domenico La Marca, avvocato, ha commentato ai microfoni di 1 Football Club i principali temi calcistici, dalla crisi dell’Italia al mercato di alcuni club della Serie A.

Cosa pensa dell’addio di Spalletti alla Nazionale italiana?

“Credo che l’addio di Spalletti alla Nazionale rifletta le enormi pressioni e complessità che oggi comporta guidare la nostra selezione. Allenare l’Italia significa gestire aspettative altissime, un gruppo in fase di ricostruzione e un momento storico non semplice per il nostro calcio, in cui si fatica a far emergere nuovi talenti, soprattutto nel delicato passaggio dalle selezioni giovanili al professionismo di alto livello. Spalletti è un tecnico di grande esperienza e carisma, ma probabilmente non si è creata la giusta alchimia per garantire continuità a un progetto ambizioso. È un’occasione mancata, perché aveva le qualità per rilanciare la Nazionale, ma in un contesto così instabile diventa difficile costruire qualcosa di duraturo.”

Che giudizio dà su Bekeuma? Potrebbe inserirsi bene nella difesa del Napoli?

“Parliamo di un difensore solido e completo, dotato di ottime qualità atletiche e tecniche. La sua abilità nel gioco uno contro uno e la fisicità lo rendono perfetto per un sistema che predilige pressing e intensità. In coppia con Buongiorno, che possiede letture difensive intelligenti e dinamismo, potrebbe nascere una retroguardia affidabile e ben assortita, ideale per il calcio moderno.”

Come vede Ndoye nel Napoli di Conte?

“Ndoye è un profilo che ha mostrato progressi significativi nell’ultima stagione, diventando più incisivo anche in zona gol. È un esterno duttile, capace di lavorare bene in entrambe le fasi di gioco, e si è trovato molto bene in un sistema propositivo e verticale come quello di Italiano. Di conseguenza, un suo eventuale inserimento nello scacchiere di Conte potrebbe offrire una soluzione interessante in termini di equilibrio e imprevedibilità offensiva.”