Ucraina-Russia, il piano di Putin per il nuovo attacco

Vladimir Putin si appresta a lanciare una nuova offensiva per 'spezzare' l'Ucraina e produrre una svolta nella guerra innescata quasi 3 anni e mezzo fa dall'aggressione della Russia. Mosca punta alla spallata nell'estate per indirizzare il conflitto e creare condizioni nettamente più favorevoli in vista di negoziati realmente finalizzati al raggiungimento di una tregua. E' The Economist, sulla base di informazioni fornite da fonti dell'intelligence ucraina, a delineare l'offensiva che la Russia si sta preparando ad attuare. I primi segnali sono già visibili. Le forze di Mosca hanno accelerato nella regione di Dnipropetrovsk, al confine con il Donetsk. L'oblast non rientra tra le cinque formalmente rivendicate da Mosca e l'offensiva rappresenta una significativa escalation territoriale. Kiev deve fare i conti con un altro fronte potenziale, in un territorio vitale per l'economia ucraina e in particolare per il settore minerario e industriale. In base alle informazioni in possesso dell'intelligence di Kiev, Mosca produrrà uno sforzo rilevante nel Donetsk, puntando in particolare alle città di Konstantinovka e di Pokrovsk, nodo logistico di cruciale importanza e potenziale trampolino per un ulteriore attacco verso ovest. Riflettori puntati anche sulla regione nordorientale di Sumy, dove le attività dei reparti russi non si sono mai arrestate: l'avanzamento, seppur lento, appare costante. Nell'oblast, l'obiettivo dovrebbe essere la creazione di una zona cuscinetto che limiti le capacità ucraine di colpire il territorio russo con attacchi di droni. Una volta completata la missione nella regione di Sumy, secondo il copione attribuito a Mosca, la Russia concentrerebbe uomini e mezzi sui fronti meridionali nel Donbass e nella regione di Zaporizhzhia.

In un contesto simile, per l'Ucraina diventa ancor più cruciale il sostegno militare degli Stati Uniti. I segnali che arrivano, evidenzia il presidente Volodymyr Zelensky, non sono tutti incoraggianti. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha dirottato 20mila missili anti-drone originariamente destinati all'Ucraina verso le forze americane in Medio Oriente, dice Zelensky in un'intervista ad Abc News. "Abbiamo grossi problemi con i droni Shahed, troveremo tutti gli strumenti per distruggerli", dice Zelensky. "Contavamo su questo progetto: 20mila missili. Missili anti-Shahed. Non sono costosi, ma si tratta di una tecnologia speciale", aggiunge, precisando che la fornitura era stata concordata con l'allora segretario alla Difesa statunitense dell'amministrazione Biden, Lloyd Austin.

"Se gli aiuti americani si interromperanno, le chance di vittoria per la Russia aumenteranno e noi subiremo gravi perdite", aggiunge Zelensky, preoccupato anche perché Trump ritiene che Putin stia vincendo la guerra: "So che lo ha detto a persone della sua cerchia. Io non credo che la situazione reale sia questa. Non è una vittoria se devi sacrificare un milione di uomini per conquistare pochi chilometri". —internazionale/[email protected] (Web Info)

