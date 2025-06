Interessante contropartita tecnica per arrivare a Beukema e Ndoye

Sono sull’agenda azzurra, lo sanno tutti. E, l’asse Napoli-Bologna pare si possa davvero aprire. Delle trattative in questione parla oggi Il Mattino: “Manna e Sartori hanno quasi una linea diretta in questi giorni: perché Beukema e soprattutto Ndoye sono pronti al grande salto. E nessuno dei due lo nasconde: il Napoli prepara un’offerta-choc per i due, ovvero circa 70 milioni di euro. Trattative separate, con Ndoye che sembra davvero vicinissimo alla conclusione. Per il difensore centrale serve ancora l’accordo con il Bologna che di vendere entrambi i suoi gioielli non sembra averne così tanta voglia. Ma gli azzurri ci provano, eccome se ci provano: prima Ndoye e poi Beukema. E con gli agenti dei due rossoblù, la trattativa è in stato molto avanzato. E Ndoye è uscito allo scoperto. «Quando ti cerca uno come Conte, come fai a non essere contento?». Il suo sì c’è già da inizio della settimana. Come quello dell’olandese. Ma con il Bologna va trovato l’intesa. E ci sono un po’ di pedine che possono piacere a Italiano: su tutti Jack Raspadori a cui Conte non rinuncerebbe così volentieri, sia ben chiaro. E poi Ngonge, destinato ad altri lidi”

