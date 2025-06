Blerim Dzemaili, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal:

“Ndoye è perfetto per il Napoli. E’ cresciuto molto con Italiano al Bologna e quest’anno ha fatto il salto di qualità come ci aspettavamo in Svizzera. E’ pronto per un club affermato ed in crescita come il Napoli e sarebbe una scelta in più per Conte offensivamente parlando. Rispetto a Kvara è più lineare, preferisce superare l’avversario nell’allungo più che nello stretto. Può fare bene soprattutto quando, per esempio, giochi fuori casa e devi puntare più sul contropiede.

Anche Zhegrova è sicuramente molto tecnico, bravo nel dribbling anche nello stretto. In fase difensiva si perde un po’ e su questo Conte dovrà lavorare molto qualora dovesse arrivare.

De Bruyne?

E’ un giocatore fantastico. Rappresenta un segnale incredibile per Napoli e per il Napoli. E’ la dimostrazione del salto di qualità e del cambio di mentalità del club. Vedere uno che ha vinto tutto e che ha voglia di venire a Napoli è qualcosa di molto importante. L’unico rischio che potrebbe esserci è la difficoltà tattica che potrebbe trovare in un campionato difficile come quello italiano. Spero arrivi il prima possibile in maglia azzurra”.