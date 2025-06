Non vedo, non sento, non parlo: il silenzio come urgenza!

Ci risiamo! In Piazza Municipio a Napoli, qualche giorno fa, è stata istallata una nuova scultura. Dopo La Venere di Pistoletto, finita in fiamme e dopo il Pulcinella di Pesce che generò tanta ilarità, arriva una candida testa scolpita dallo spagnolo Plensa. Sarà di nuovo polemica? Prosegue il progetto “Napoli Contemporanea” ideato e curato per il Comune da Vincenzo Tirone.

Factory della Comunicazione

Opere enormi, disseminate per le città, per un’idea d’arte pubblica che si impone tra gli snodi più scenografici del teatro urbano, dialogando con piazze ed edifici storici. Inaugurata lo scorso 5 giugno, la monumentale installazione resterà visibile fino al prossimo 19 agosto. Protagonista è Jaume Plensa, noto artista catalano, il cui linguaggio immediato, fortemente comunicativo, affascina tutti coloro che osservano le sue opere. “Silent Hortense”, così è intitolata l’ opera, è alta circa nove metri e raffigura un volto di donna con le mani strette davanti alla bocca. E’ realizzata in resina e poliestere, materiali che la rendono resistente agli agenti atmosferici e che donano alla scultura un aspetto etereo e levigato. La mastodontica opera è stata realizzata utilizzando un modello reale sul quale si sono utilizzate sia tecnologie manuali che digitali. Grazie a questo approccio combinato, la statua richiama nelle forme e nei colori la statuaria antica, pur conservando un carattere sensibilmente contemporaneo.

L’opera ha un profondo significato simbolico. L’espressione serena della giovane donna, i suoi occhi chiusi e le mani portate davanti alla bocca evocano, secondo il curatore dell’iniziativa, “il bisogno di riaffermare oggi le ragioni del silenzio, inteso non come rinuncia espressiva, né come ostacolo e neanche come barriera, ma come urgenza”.

C’è da dire che questa volta a lamentarsi non sono stati i cittadini, ma la polemica è arrivata direttamente dai piani alti di Palazzo san Giacomo! La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, non è affatto d’accordo con l’invito al silenzio, perchè a suo avviso Napoli deve parlare e perchè “questa città merita bellezza vera, non provocazioni travestite da arte”. Un proverbio antico dice così: “Nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli”. Noi, nel frattempo, attendiamo già la prossima opera stravagante da poter ammirare nella meravigliosa cornice di Piazza Municipio!

Ludovica Raja