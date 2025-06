Napoli vota la difesa all’italiana. Manna lavora su obiettivi con esperienza in Serie A

Il Napoli insiste per Sam Beukema: è in cima alla lista del mercato, alla voce difensori. E anzi, durante la settimana che il ds Manna ha trascorso in giro, con tappa e puntate rilevanti a Milano, mercato city, è venuto fuori un contatto con il Bologna per il difensore centrale olandese.

Per lui e il collega Dan Ndoye, esterno di professione e identikit che Conte ritiene ideale per rinforzare il reparto offensivo (con attenzione specifica alla fascia sinistra). Dicevamo: Sam il gigante, un metro e ottantotto centimetri d’altezza e 26 anni di ambizioni, ha chiacchierato in Olanda con Espn parlando di opportunità, treni e futuro. Tutto normale, tutto consequenziale dopo una stagione di ottimo livello e nel pieno di una crescita sottolineata anche dal ct degli Oranje, Ronald Koeman. Un po’ come la valutazione che il Bologna gli riconosce: intorno ai 25 milioni di euro. Valutazione di partenza, vale sempre la pena sottolinearlo di questi tempi. I famosissimi che De Laurentiis ha inquadrato come quelli in cui, in ottica mercato, è molto possibile se non scontato scontrarsi con prezzi generalmente più elevati. Vale per tutti, sia chiaro: è così che funziona, chi ha i giocatori più interessanti prova a blindarli. E ci mancherebbe.

